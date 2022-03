Dos años de cárcel por abusar de una menor en un hotel de Benidorm

La Audiencia de Alicante ha condenado a dos años de prisión a un hombre acusado de abusar de una joven menor de edad en un hotel de Benidorm, según la sentencia a la que ha tenido acceso Información, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico. El juicio se cerró con una conformidad entre las partes, en la que el procesado se declaró culpable de los hechos que se le imputaban y pagó una indemnización de 500 euros, Al haber un acuerdo, la sentencia es firme y contra ella no hay posibilidad de recurso.

Los hechos ocurrieron sobre las 23.15 horas del 23 de junio de 2019 en el hotel en el que se alojaban el acusado y la víctima, sin ninguna relación entre sí. El procesado se dirigía hacia su habitación en el citado establecimiento, cuando se encontró con una joven de 13 años que tenía problemas para abrir la puerta de la suya con la tarjeta magnética. Según declara probado la resolución, el hombre se ofreció a ayudarla, limpiando la llave con alcohol que tenía en su cuarto y ella accedió a acompañarlo. Sin embargo, una vez allí, el hombre se aproximó a ella "movido por una evidente intención de satisfacción sexual", dando a la joven dos besos en las mejillas, mientras la abrazaba, apretándola contra él y agarrándola fuertemente de las nalgas.

El hombre se declaró culpable de estos hechos en el juicio y ha pagado una indemnización de 500 euros a la joven, motivo por el que ha sido condenado a dos años de cárcel por un delito de abusos sexuales. Tras el acuerdo cerrado entre el fiscal y la defensa, la sala ha accedido a suspender la pena al acusado, por lo que no tendrá que ingresar en prisión. Todo queda condicionado a que no vuelva a delinquir en los próximos dos años. El fallo le impone una orden de alejamiento de la víctima, por la que no podrá acercarse, ni tratar de contactar con ella durante tres años.