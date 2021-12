Albert Benaiges, excoordinador del fútbol base del Barça, ha sido denunciado por abusos sexuales a menores, según ha informado el diario 'ARA' tras una investigación que ha contado con sesenta testimonios, según afirma el rotativo.

Benaiges, que formaba parte del club hasta la semana pasada, realizó todo tipo de tocamientos, juegos sexuales y se masturbó al lado de menores durante dos décadas que estuvo como profesor de educación física de L'Escola Barcelona de Les Corts. Unos sesenta testimonios han explicado su experiencia como alumnos en los años 80 y 90 de un educador que se extralimitó sin que el centro interviniera, dejando secuelas psicológicas tanto a niños como niñas afectadas.

Un grupo de exalumnos ha decidido presentar una denuncia. Este viernes ya lo ha hecho una chica y está previsto que durante los próximos días lo hagan otras personas. En declaraciones al diario citado, el acusado niega cualquier tocamiento, pero reconoce que no repetiría nada de lo que hizo en aquella época.

En campaña con Laporta

Benaiges, personalidad relevante del fútbol base del Barça durante más de 20 años, figuraba en la candidatura de Víctor Font hasta que en medio de la contienda electoral fue seducido por Joan Laporta, quien una vez ganadas las elecciones le encomendó la tarea de coordinar el fútbol base azulgrana. El 2 de septiembre abandonó "por motivos personales", según dijo el club. El 'Ara' indica que su marcha se produjo al día siguiente de conocer el alcance de su investigación.

Los hechos denunciados sucedían en el gimnasio del centro escolar, en las duchas o incluso en su propio domicilio. “Nunca he hecho daño a nadie y si lo he hecho, no ha sido intencionadamente. Tengo un niño adoptado y cuatro acogidos; tengo la conciencia muy tranquila, nunca he forzado a nadie y he denunciado pedófilos”, asegura Benaiges al rotativo.

Se da la circunstancia de que Benaiges ya se vio obligado a dimitir en el 2014 del Chivas de Guadalajara de México, donde ejercía de responsable de la cantera, por las quejas de un grupo de padres que le acusaron de tocamientos sexuales. Él atribuyó entonces las denuncias a un malentendido de los progenitores. De ahí fichó por un club de República Dominicana, antes de partir hacia Japón con una oferta de trabajo mejor.