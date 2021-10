La mujer agredida ha sido detenida en 17 ocasiones por delitos de estafa, robo con violencia, malos tratos y falsificación

Los hechos tuvieron lugar este lunes. El padre de Mari Luz, Juan José Cortés, era detenido tras agredir a una mujer en la estación de Santa Justa (Sevilla). Fue la propia víctima, Candela Medrano -conocida en TikTok con más de 50.000 seguidores- quien se encargó de hacerlo público en la red social. La misma red que, según ha argumentado Juan José Cortés, utilizaba para "hacer burlas repetitivas" hacia su hija Mari Luz, asesinada en 2008 por el pederasta Santiago del Valle en Huelva.

Según ha podido saber CASO ABIERTO, cuando la Policía Nacional consiguió detener a Juan José Cortés, el padre de la menor asesinada manifestó que le había pegado "con un bastón" por haber arremetido contra su hija en internet. Cortés aseguró que la mujer había grabado y publicado varios vídeos en TikTok con mensajes como: "Tu hija está donde tiene que estar. Tu hija está bien muerta".

"Tumbada en el suelo"

Juan José Cortés se encontró con Candela Medrano de forma fortuita, según las pesquisas. Eran las 18:00 horas del pasado lunes cuando el padre de Mari Luz, acompañado de su mujer y de su hijo, salían del McDonald's que hay dentro de la estación sevillana. En ese momento, según han confirmado fuentes de la investigación, Candela Medrano entraba en el mismo local. Intentó huir sin éxito cuando Cortés comenzó a agredirla, según registraron las cámara de seguridad.

Durante el suceso, "la mujer permanecía tumbada en el suelo mientras era golpeada" una y otra vez por Cortés, según afirman fuentes de la investigación a CASO ABIERTO. El padre de Mari Luz, "trataba de zafarse de todo aquel" que intentaba frenar el ataque. Ante el tumulto generado, intervinieron agentes de la Policía Nacional, Policía Local y vigilantes de Seguridad Privada. La víctima tuvo que ser trasladada en ambulancia al Hospital Virgen Macarena de Sevilla, donde fue atendida por las policontusiones que sufrió y que requirieron puntos de sutura. Al mismo hospital tuvieron que llevar a la mujer de Cortés tras sufrir un ataque de ansiedad.

"Estafadora de TikTok"

Aunque se le conoce como Candela, su nombre real es Encarnación J. Medrano. Nacida en Mallorca pero afincada en Fuengirola (Málaga), varios internautas la acusan de ser "la estafadora de TikTok", donde la mujer pide a sus seguidores que le donen dinero para recuperar a su hijo, después de que los servicios sociales de la Junta de Andalucía le retiraran la custodia.

Según ha podido saber CASO Abierto, a Encarnación J. Medrano le constan 17 detenciones por delitos de malos tratos, estafa, robo con violencia y falsificación de moneda. La última vez que fue arrestada fue en 2019. La misma red que utilizó para presuntamente estafar a sus seguidores mediante rifas y engaños, fue el altavoz para denunciar la agresión sufrida este lunes en Santa Justa.

“Los huesos de Mari Luz ya están secos y bien secos”

Tras ser puesto en libertad provisional, Cortés ha emitido un comunicado a través de su cuenta de Facebook en el que explica que: "A esta señora no la conozco de nada, solo sé de ella que grabó varios vídeos alegrándose de la muerte de mi hija diciendo que si Mari Luz está muerta, bien muerta está y enterrá".

El padre de la pequeña asesinada en 2008, afirma que "en otro video dijo que ya está bien con tanto Mari Luz y tanto con Mari Luz que sus huesos ya huelen (…) que ya están secos y bien secos. En otro, dijo que se hacía un ‘colacao’ con sus cenizas".

Además, Cortés se ha excusado diciendo que, desde que mataron a su hija, sufre "un trastorno de la personalidad por estrés post traumático" y a veces "tengo lagunas, no recuerdo las cosas en situaciones estresantes y me bloqueo, no controlo mis emociones, me fundo en negro, es una enfermedad complicada".

El padre de Mari Luz ha añadido: "Mi hija es y será. Defenderé a mis hijos como gato panza arriba, como cualquier padre lo haría".