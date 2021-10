Juan José Cortés, exdiputado nacional del PP y padre de Mari Luz -la niña asesinada por el pederasta Santiago del Valle en 2008 en Huelva-, ha indicado este miércoles que su encuentro con la mujer que lo ha denunciado por un presunto delito de lesiones fue "fortuito" y que no recuerda "qué pudo pasar".

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Cortés, que está en libertad con cargos, se ha referido a su detención el pasado lunes en la estación de Santa Justa de Sevilla después de que presuntamente agrediera a una mujer.

En el mensaje asegura: "A esa señora no la conozco de nada", que sólo sabe de ella que grabó varios vídeos alegrándose de la muerte de su hija y "diciendo que si Mari Luz está muerta, bien muerta está y enterrá; que ya está bien con tanto Mari Luz que sus huesos ya huelen... o que se hacía un Cola-cao con sus cenizas", algo que "para unos padres es muy duro de escuchar".

La denunciante, en un vídeo difundido en redes sociales, dijo refiriéndose al padre de Mari Luz: "Me ha abordado con una vara y me ha abierto la cabeza. Me ha agredido brutalmente; lo tengo denunciado por amenazas de muerte y las ha cumplido"

Cortés precisa que lo de Santa Justa fue un encuentro "fortuito" y que no recuerda lo que pudo pasar, alegando que tiene diagnosticado desde la muerte de su hija "un trastorno de la personalidad por estrés post traumático".

"A veces tengo lagunas, no recuerdo las cosas en situaciones estresantes y me bloqueo, no controlo mis emociones, me fundo en negro, es una enfermedad complicada", ha dicho.

Tras destacar que no es una persona agresiva el exdiputado indica que espera que "todo se aclare" e subraya: "Esta mujer se ha propuesto arruinarme la vida, sin saber por qué".

Entiende que no es necesario que se realicen juicios paralelos sobre este asunto y asegura que como investigado se somete "a la autoridad judicial para colaborar a que se aclaren los hechos" y si es "responsable de algo, para eso está la ley y la Justicia para cumplirla".