Dos personas cortan el cuello a un joven en el Parque Romano de Las Palmas de Gran Canaria

Dos personas cortaron esta mañana el cuello a un joven de 19 años causándole heridas de carácter leve. El muchacho paseaba por el Parque Romano de Las Palmas de Gran Canaria cerca de los accesos a las oficinas municipales de la capital grancanaria cuando dos personas le pidieron dinero. El chico dijo que no tenía nada para darles y entonces fue agredido a cuchillo. Los asaltantes le hicieron varios cortes en la parte anterior y trasera del cuello. Según un testigo, "fue impactante, tenía el cuello totalmente seccionado, aunque no con profundidad. Se le veía la traquea y la aorta. Por pocos milímetros no falleció".