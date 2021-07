Un home de 86 anos tivo que ser excarcerado do interior do seu coche no que quedou atrapado após precipitarse o vehículo por un desnivel en Tomiño (Pontevedra) no comezo da PO-344.

Tal e como informou o 112 Galicia, varias testemuñas puxéronse en contacto co servizo ao redor das 13,30 horas para alertar dunha saída de vía. O sinistro localizouse na estrada que une Tomiño e o Hospital e, segundo as indicacións dos alertantes, o vehículo precipitouse por un desnivel duns dous metros, o que imposibilitaba a saída do condutor.

O servizo de emerxencias puxo a situación en coñecemento dos Bombeiros do Porriño, do GES da Guarda, da Garda Civil de Tráfico e da Policía Local. Ademais, tamén se lles facilitaron os datos aos Bombeiros de Vigo e aos membros de Protección Civil de Tomiño.

Ao final das tarefas de excarceración, os Bombeiros do Porriño confirmaron que o ferido foi atendido por persoal sanitario.