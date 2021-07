Nueve meses de prisión por dejar agonizar a su perra por falta de dinero para tratarla

Una vecina de Valencia ha sido condenada a una pena de prisión de nueve meses por no atender a una perra que estaba enferma y en fase terminal. La mujer la llevó al veterinario y allí le dieron la opción de la eutanasia, pero no accedió ni a esto ni a su tratamiento para el dolor, según dijo, por falta de dinero. El juez entiende, sin embargo, que la mujer era conocedora del estado del animal y no hizo nada para evitar el sufrimiento.

La denuncia partió de la protectora Modepran, responsable del refugio de Valencia, que había recogido al animal en muy mal estado tras ser advertida por la Policía Local, que a su vez había acudido al domicilio por la llamada de un vecino que tenía un fuerte dolor en el pecho. Al parecer, el animal se encontraba en un estado general pésimo debido a la falta de atención y a la aparición de un tumor mamario ulcerado de grandes dimensiones. En concreto, presentaba una gran herida sangrante, inflamada y necrosada en el lado derecho del abdomen.

El animal fue trasladado a un hospital veterinario, ya que las heridas le habían causado una infección y, además, el tumor mamario había dado lugar a múltiples nódulos y metástasis. Pero nada se pudo hacer por ella.

La dueña había llevado al animal meses antes a una clínica veterinaria, donde, a causa de su situación, le recomendaron la eutanasia en un plazo de cinco días. Sin embargo, la mujer no se personó, ni adquirió la medicación ni se hizo cargo del coste de la intervención por, según ella, falta de dinero.

La sentencia señala que la acusada era conocedora del estado de salud del animal, que no tenía chip ni documentación veterinaria, por lo que se le impone una pena de prisión de nueve meses, la inhabilitación especial para ejercicio de profesión relacionada con los animales o para su tenencia durante dos años y el pago de 312 euros a Modepran por la recogida, hospitalización e incineración del animal.

Fuentes de la protectora admitieron que la mujer no tenía dinero para el tratamiento, pero creen que debería haber buscado otras soluciones antes de dejarla agonizar en casa. Es más, aseguran que esto debe servir de ejemplo para casos similares.