Un hombre perdió la vida esta martes en el concello coruñés de Miño al sufrir una caída de la motocicleta que conducía. Los hechos tuvieron lugar en la DP-4802, a su paso por el paraje de Buíña, en la parroquia de Vilanova.

Sobre las once y media de la mañana, un particular avisó del accidente al 112 que puso en conocimiento de lo sucedido a la Guardia Civil de Tráfico. Al lugar también se desplazaron la Policía Local, el Grupo de Voluntariado de Protección Civil Miño, el Cuerpo de Bomberos de Betanzos y los profesionales de Emergencias Sanitarias del Centro Integrado de Emergencias (CIAE) 112 Galicia, que, a pesar de los esfuerzos realizados, no pudieron hacer nada para salvarle la vida.