Veinticuatro horas después de que Beatriz Zimmerman, madre de Olivia y Anna, enviara un mensaje para la esperanza ("Manden mucha luz y amor a las niñas"), las progenitoras de Ruth y José Bretón y Yéremi Vargas, Ruth Ortiz e Ithaisa Suárez, respectivamente, hablaron en público sobre el caso que está siendo investigado en Tenerife con la intención de trasladar ánimo a una mujer que sigue en vilo una semana después de que se iniciaran unas diligencias que han conmocionado a la opinión pública nacional e internacional.

Relacionadas La Guardia Civil centra en el mar la búsqueda de las niñas desaparecidas en Canarias

"Que confíe en el trabajo de la UCO, fuerza y que no pierda la esperanza" Ithaisa Suárez - Madre de Yéremi Vargas

La exesposa de José Bretón, condenado a 40 años de cárcel por el doble asesinato de sus hijos, declaró al programa Espejo Público, espacio de Antena 3 TV que presenta Susana Griso, que "la madre de las niñas tiene todo mi apoyo. Siempre he dicho que la incertidumbre es lo peor; el no saber dónde están y qué ha pasado con ellos", comentó la cordobesa justo antes de recordar el contenido de las primeras conversaciones con los investigadores del instituto armado: "Hay tres posibilidades: que aparezcan vivas, muertas o que nunca llegue a saber nada de ellas. Así me lo dijeron a mí. Como madre debe prepararse para todo, pero todo está abierto".

"La incertidumbre es lo peor de todo; el no saber dónde están y qué ha pasado" Ruth Ortiz - Exmujer de Luis Bretón

Tanto Ruth como Ithaisa coincidieron en el hecho de que debe seguir confiando en la profesionalidad de los miembros de la Unidad Central Operativa: "Yo confío en la UCO y tarden más o menos, se llegará a saber dónde están", dijo Ruth. Ithaisa Suárez, por su parte, recomendó a Beatriz que "confiara en su corazón", añadiendo que en estos instantes "debe apostar por lo que ella siente y aislarse de todas las noticias que se están generando alrededor de este caso". La madre de Yéremi fue transparente cuando dijo que "yo no quería escuchar nada negativo. Sé que este es un momento difícil, pero la realidad es dura. Lo único que le puedo decir es que confíe en el trabajo de la UCO y que no pierda la esperanza".