El portero del Zaragoza niega la acusación de agresión sexual en O Carballiño

Álvaro López Ratón, portero del Real Zaragoza -club de Segunda División al que pertenece desde 2016-, natural de O Carballiño y de 27 años, se enfrenta desde ayer a un juicio en Ourense por una acusación de presunta agresión sexual que él niega pero la víctima ratifica. La vista, en un principio programada solo para ayer, finaliza hoy con una última declaración pericial y el turno de conclusiones de la fiscal, el abogado de la acusación particular y la defensa. El futbolista profesional no quiso hacer declaraciones a la prensa. En el juicio, que se celebra a puerta cerrada, negó los hechos, como ya hizo tras su detención por parte de la Guardia Civil en 2018, una vez que la víctima presentó denuncia por unos hechos de San Juan de ese año. La Fiscalía solicita inicialmente -en la sesión final de hoy decidirá si mantiene o modifica la calificación así como la petición de penas- una condena de 2 años de prisión, 5 de alejamiento -a una distancia mínima de 500 metros- más una indemnización de 9.690 euros. La acusación particular eleva la petición a 4 años de cárcel y a más de 18.000 euros. La defensa solicita la absolución.