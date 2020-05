José Enrique Abuín Gey, condenado a prisión permanente revisable por el crimen de Diana Quer, ha tomado la palabra este martes en la vista por el recurso contra sentencia que lo mantiene en la prisión de León desde que hace cinco meses lo declarasen culpable del asesinato y ataque contra la libertad sexual de la joven madrileña.

El Chicle, que no ha sido trasladado hoy a la sala del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en A Coruña para cumplir con el protocolo impuesto por la pandemia del coronavirus, ha participado en la vista de apelación a través de videoconferencia. Sesión en la que de forma virtual, enfocado por una cámara, ha presenciado como su abogada reclamaba la anulación del fallo condenatorio.

Solo rompió su silencio para usar su derecho a la última palabra. Entonces utilizó unos cuatro minutos para incidir en que la UCO de la Guardia Civil "miente", y refrendar así la exposición de su abogada defensora. Sin embargo, no dedicó ni un segundo a mostrar arrepentimiento por la muerte de la joven, que él insiste fue "fortuita", pues en palabras de su letrada se limitó a "apretarle el cuello" "sin darse cuenta de lo fuerte que lo hacía". También se desmarca de las acusaciones de agresión sexual, tanto a Diana Quer, su propia cuñada o la joven de Boiro a la que salvaron dos chicos cuando la metía en el maletero de su coche tras intentar quitarle el teléfono móvil, lo que precipitó su detención.

Cuando el presidente del tribunal le preguntó: ¿Quiere añadir algo a lo dicho ya por su letrada? Replicó: "Si, quiero decir una cosa. Han dicho, el abogado de la parte acusatoria de los padres de Diana dice que mi abogada trata de confundir cuando dice que la UCO o los agentes no han sido objetivos. Se puede demostrar que han mentido, porque a mí en octubre o noviembre de 2016 -como ellos dicen que yo he borrado pruebas, que he lavado el coche-, me han registrado el coche y eso no aparece en ningún sitio. Ellos me pidieron el coche voluntariamente y yo se lo cedí. Los dos coches, tanto el Alfa como el Fiat que fue los que me solicitaron. Los revisaron y en el coche no había nada en el maletero como podían ver. Sin embargo sí han cortado algo del asiento de delante, un trozo de asiento porque daba como si hubiera ADN de algo y comprobaron que no tenía nada que ver con Diana".

El Chicle insiste en que no llevó a Diana en el maletero, sino dentro del vehículo. "Si como él dice que Diana iba en mi coche, en el maletero, yo tenía allí cuatro garrafas y yo puedo demostrar que puedo sacar el gasoil de un camión que tenga 200/300 litros y el camionero no se va a dar ni cuenta. Y cuando dicen que los camiones, que los feriantes estaban con las caravanas aparcadas y libre la zona de la carretera de Venecia con el Paseo eso es otra mentira. Ellos tenían las caravanas alejadas de donde yo estaba aparcado, en esa zona estaba libre. Están mintiendo".

También en el caso de las agresiones sexuales, expuso: "En lo que dijo del caso de mi cuñada también, ahí mi exmujer declara y confirma que su hermana le negó y le dijo que había sido mentira lo de abusar de ella. ¿Por qué no se hace referencia a todo? Yo lo que veo mal es que solo se hace referencia a cuatro cosas. La UCO ha mentido. A mi cuando me detienen después de lo de Boiro ya me acusan directamente de la muerte y desaparición de Diana Quer, así con esas palabras, me esposan en la mutua y me sacan de allí. Eso fue así. Si hubiera limpiado el coche tampoco aparecía nada en los asientos digo yo. Nada más muchas gracias."

La vista ha quedado vista para sentencia, una vez que tanto la acusación pública como la particular se han opuesto al recurso de la defensa al descartar todos los argumentos aportados por al defensa y rebatir una a una las causas esgrimidas para pedir la nulidad.