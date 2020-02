Cerrados los aeropuertos de Canarias por la calima

El empeoramiento de la meteorología en Canarias ha provocado que no se permita el tráfico aéreo hacia los aeropuertos del archipiélago y los aviones en ruta serán desviados a destinos alternativos, según Aena.



En estos momentos, el aeropuerto de Gran Canaria y el de Lanzarote no aceptan vuelos ni de llegada ni de salida debido a que las condiciones de calima y visibilidad no permiten operar.



Asimismo, los vuelos interinsulares han quedado suspendidos y tan sólo los vuelos que estaban cerca de las islas han podido aterrizar en Fuerteventura y Tenerife Sur.





?? Pedimos a los pasajeros no acudir a los aeropuertos hasta que confirmen el estado de su vuelo con la aerolínea. En estos momentos no hay operaciones de llegada de vuelos en ninguna isla de #Canarias debido a la #calima y al #vientohttps://t.co/2kSIMBN8qg — Aena (@aena) February 23, 2020

