Prisión provisional para uno de los arrestados por la muerte de un joven en Nochevieja en Oleiros

Los acusados por la muerte de un joven en Nochevieja declaran estar "destrozados" por lo ocurrido | Dicen a la jueza que nunca pretendieron matar a Enrique G. C. El abogado de uno de ellos apunta a una mala caída como causa de la muerte

La jueza ha decretado prisión provisional y sin fianza para uno de los arrestados por un delito de homicidio tras la muerte de un joven durante una pelea en una celebración de Nochevieja. El más joven de los detenidos, Hugo M. R., ha sido puesto en libertad, obligado a comparecer en los juzgados cada quince días. Aunque la Guardia Civil acusaba a ambos de un delito de homicidio, la jueza pasa a investigar a uno de ellos, el que ha quedado en libertad, por un delito de lesiones.

Declaraciones de los arrestados

"Destrozados". Así describe Ramón Sierra, abogado de Hugo M.R, el estado de su cliente, uno de los dos acusados por la muerte de un joven de 31 años durante una pelea en una fiesta de Nochevieja. Los dos arrestados prestaron hoy declaración en el juzgado, investigados ambos por homicidio.

Según informa el abogado de Hugo M.R., los dos acusados declararon que en ningún momento pretendieron matar a la víctima, Enrique G.C., un vecino de Arteixo de 31 años. Según relataron ambos, la riña se inició en los salones del hotel Aticca en Bastiagueiro tras un encontronazo entre el padre de la víctima y uno de los acusados por una "tontería", una discusión por el turno para pedir una consumición en la barra o un empujón. La pelea, según explicaron, no fue a más en aquel momento, pero los ánimos se encendieron poco después tras otro encontronazo y los responsables del hotel les invitaron a abandonar el salón. Una vez fuera, David M.E., de 27 años, golpeó al fallecido con un cenicero metálico, pero el abogado de Hugo M.R. se mostró convencido de que la autopsia demostrará que este golpe no le ocasionó la muerte, sino que la víctima habría fallecido por una "mala caída" al golpearse con la nuca contra el suelo. "No había ninguna intención de matarlo", defendió esta mañana a la salida del juzgado Ramón Sierra.