Herido el conductor de un coche que arrastró un tren de mercancías en A Coruña

El conductor de un vehículo ha resultado herido después de que un tren de mercancías arrastrase el coche, con un hombre en su interior, a su paso por la localidad coruñesa de Bergondo. El 112-Galicia ha informado de que el conductor tuvo que ser trasladado al hospital de referencia con una herida en la cabeza pasadas las 05,00 horas de la mañana de este domingo.

En concreto, el suceso ocurrió en la línea ferroviaria que conecta A Coruña con Monforte de Lemos. Fue allí donde el 112-Galicia activó un operativo de rescate para la persona herida después de que los equipos de seguridad de Renfe alertaran a los servicios de emergencias.

Los mismos que avisaron del accidente, también señalaron que en el interior del vehículo había una persona que posiblemente estuviese herida. Por este motivo, a la zona también acudieron los servicios sanitarios y los Bomberos de Arteixo (A Coruña), en caso de que el hombre estuviese atrapado.

se encontraba en estado de embriaguez

Una vez allí, los efectivos de bomberos comprobaron que la persona no necesitaba ser liberada y estaba accesible, pero se encontraba en estado de embriaguez y tuvo dificultades para salir del coche. En cuanto lo sacaron fue atendido por los profesionales de Urgencias Sanitarias y trasladado por la herida que presentaba en la cabeza.

Por otra parte, fuentes de Renfe han confirmado que el coche causante del accidente se encontraba en un lugar no autorizado. El vehículo fue arrollado por el convoy de mercancías en una zona que no correspondía a un paso a nivel, no era un lugar autorizado para el personal ajeno a las instalaciones, ha precisado Renfe.

Interrupción del tráfico ferroviario



Además, a causa de este accidente se interrumpió la circulación ferroviaria en la línea A Coruña - Monforte para proceder a las tareas de limpieza de la vía y a la retirada de los vehículos siniestrados. Cuatro horas depués, la línea ferroviaria recuperaba la normalidad después de que los servicios de Renfe hayan terminado las labores de limpieza tras el accidente en el que una locomotora de mercancías arrolló a un vehículo con una persona en su interior.

Retirada del vehículo accidentado de la vía // G.C.

Así lo han confirmado fuentes de Renfe a Europa Press este sábado. En concreto, han precisado que ya está recuperada la circulación de esa línea tras retirar el vehículo siniestrado y apartar la locomotora en la estación de O Burgo. Un total de cuatro trenes de media distancia han resultado afectados por este accidente desde las 04,45 horas de esta mañana, cuando ocurrió el arrollamiento. Por este motivo, Renfe activó un plan de desplazamiento alternativo por carretera.

El trayecto A Coruña-Ourense fue realizado por carretera desde A Coruña hasta Sarria, el de A Coruña-Lugo se cubrió de la misma manera desde A Coruña a Betanzos. El tercer tren afectado fue el que transitaba Betanzos-A Coruña, que se realizó por carretera en su totalidad. El último, Monforte de Lemos-A Coruña se saldó con el traslado por asfalto desde Sarria hasta la ciudad herculina.