Detenido el fugado del submarino, escondido en Cangas, y otras dos personas en Vigo

El tercer tripulante que huyó en el operativo policial que interceptó el "narcosubmarino" de Aldán, el domingo pasado con 152 fardos con casi 4.000 kilos de cocaína, cayó ayer, como también una cuarta y una quinta persona que serían los colaboradores en tierra. Los tres son de Vigo y no tienen perfil de grandes narcos; no tendrían oficio ni beneficio y carecerían de antecedentes penales. Se trata de gente joven, de unos 29 años y de los que ha trascendido la identidad de dos de ellos Agustín A.M. y Rodrigo H. El primero de ellos habría ido a bordo del sumergible, con los dos ecuatorianos que ya quedaron detenidos el mismo domingo y están en la prisión de A Lama desde el miércoles, después de que juntos hundieran el sumergible frente a la playa de O Foxo, en la ría de Aldán, y este tercero lograra escapar al control policial en la costa.

Desde esa madrugada del domingo, el tercer detenido habría estado viviendo por los montes de O Hío, en donde ayer fue detenido por la mañana en la calle Tomadas, y cobijándose en una casa no habitada en el lugar de Punta Couso. A última hora de la noche, la vivienda fue registrada por las fuerzas del orden con la comisión judicial, encabezada por la secretaria del Juzgado número 1 de Cangas, que lleva el caso de este alijo, califiado como histórico, ya que se trata del primer "narcosubmarino" de gran tamaño (20 metros) aparecido en Europa.

La detención tanto de esta tercera persona como de la cuarta y quinta, que se realizó ayer en Vigo y que el lunes pasarán a disposición judicial en Cangas, la llevaron a cabo integrantes del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Greco) de la Guardia Civil y la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional. Ambos cuerpos tenían previsto realizar también ayer más registros durante la noche en la ciudad olívica. La operación sigue abierta y no se descartan más detenciones.

De nuevo y en relación a estas detenciones, hubo jornada de tarde en los Juzgados de Cangas. A alrededor de las seis entró en estas dependencias el abogado de turno de oficio que defiende a uno de los nuevos detenidos, que se supone es el tercer tripulante que huyó del control policial, ya que el letrado estuvo presente en el registro de la casa sin habitar.

Sobre las ocho de la tarde, la secretaria judicial y este abogado, acompañados por los cuerpos y fuerzas de seguridad, que viajaban en coches camuflados, se trasladaron al lugar de Couso, en la parroquia de O Hío, para el registro. También ayer se pudo saber que los ciudadanos ecuatorianos Luis Tomás B.M. y pedro Roberto D.M.vivieron en Galicia durante tiempo.

Ahora está por determinar cómo fue descubierto en el monte el fugado del "narcosubmarino" y cómo se alimentó a lo largo de estos seis días. desde la vivienda pudo seguir las labores de reflotamiento del "narcosubmarino" que se prolongaron durante tres dñias y que supusieron primero su traslado, con flotadores y remolcado, por mar al muelle de Aldán para luego trasladarlo por carretera hasta el espacio portuario de Zona Franca de Vigo, en Bouzas, en donde permanece.