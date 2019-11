"Fue una clara denegación de auxilio", dice uno de los testigos

Uno de los ciclistas que circulaba hace tres años en el citado grupo, y que tenía previsto comparecer como testigo, aseguró ayer en declaraciones a la prensa que "el coche pasó mucho más rápido de lo que dijo el acusado". "Después de atropellarnos se detuvo como a unos 200 metros y para mí fue una clara denegación de auxilio", dijo rotundo. "Yo salí milagrosamente indemne, no sé ni cómo no me caí. Pero fui testigo de todo lo que ocurrió y vi a todos mis amigos heridos. De catorce tiró a diez, los cuatro que quedamos en pie tuvimos que ayudar", recordó.

"Esperamos que se sepa la verdad y que le imputen por lo que ha hecho. Para nosotros fue una clara denegación de auxililio. Abandonó y dio la espalda a sus problemas. Ni siquiera se bajó", dijo.