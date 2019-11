"Mi nombre es Rafael Gómez Amoedo; de no haber sido por dos de sus hombres, hoy no estaría escribiendo estas líneas". Así comienza la carta que envió el hombre al que 4 agentes fuera de servicio salvaron la vida tras atragantarse con un trozo de carne en un restaurante en Vilaboa. El SUP desveló esta misiva donde el hombre pide a la Policía Nacional un reconocimiento a los dos agentes de este cuerpo, que hace extensible al guardia civil y al policía local vigués que también le ayudaron.