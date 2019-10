Agrede a una frutera coruñesa por vender peras de origen catalán

Un hombre de unos 70 años, complexión fuerte, alto y de pelo blanco entró el pasado martes, en una frutería de A Coruña para exigir a su dueña que retirase de sus estanterías unas peras que tenía a la venta procedentes de Lleida.

"Yo estaba en el almacén, y ya me llamó la atención porque él entró y nadie lo hace y me dijo: '¿me vienes aquí afuera?' y yo pensé que tenía mucha prisa, ya salí, me puse el guante y me empezó a decir que tenía fruta de Cataluña y que la retirara. Él me mandaba retirar la fruta", relataba ayer la frutera que, aún con una marca en la nariz, despachaba en la tienda. "Él me repitió que retirase la fruta y yo le dije que no me molestase y que me dejase vender fruta y, entonces, me hizo un corte de manga pegado a la cara", recordaba. Fue entonces, cuando los hechos dejaron de ser una anécdota y el hombre le golpeó "dos veces en la cabeza".