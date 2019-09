Dos búlgaros admiten el transporte de heroína y uno de ellos incrimina al abogado vigués

Tras declarar el abogado vigués y el grupo arousano, el juicio a la red acusada del gran alijo de heroína incautado en una nave de Caldas de Reis en 2017 tuvo ayer como protagonistas a los cinco búlgaros que supuestamente se aliaron con los gallegos. Y dos de ellos, el dueño del camión en el que viajó el estupefaciente desde Bulgaria y un joven admitieron su implicación, si bien matizando que ignoraban qué tipo de droga era la que iban a entregar en Galicia. Uno de ellos, además, incriminó al letrado Manuel E.M., considerado por el fiscal como uno de los cabecillas, situándolo en la nave la noche en que se descargó la heroína. Con él, fueron dos -de un total de 12- los procesados que apuntaron al abogado, quien en su interrogatorio rechazó tanto que hubiese dirigido la organización como cualquier relación con esta actividad ilícita, negando su presencia en Caldas cuando llegó la droga.

Ivailo I. es el propietario del camión en el que viajó la heroína por media Europa oculta en un compartimento en el remolque. Relató que un compatriota llamado Iván le propuso el negocio ilícito y que él se encargaba del transporte de la droga a Galicia. Y aseguró que tres de los búlgaros que se sientan en el banquillo y que se declaran inocentes ignoraban que el tráiler llevaba heroína: los dos chóferes que tenían contratados para hacer un transporte lícito de "vasos" a Alemania y posteriormente de "chocolate" a Madrid y un mecánico que viajó con él a España.

A los primeros, relató, les embaucó para que siguieran desde Madrid a Galicia diciéndoles que debían recoger allí otro transporte de "vino" y que además él quería comprobar en persona una "avería" que tenía el camión. Y al mecánico, señaló, lo "engañó" para que viajase con él a España con el señuelo del citado fallo del motor ya que sabía que hablaba español y él, que solo se defiende en búlgaro, necesitaba a alguien que conociese el idioma.

Ivailo estuvo en la nave de Caldas la madrugada del 17 de agosto de 2017 en que fueron los arrestos y la incautación de los casi 60 kilos de heroína. Llevó en coche a Iván D., el otro búlgaro que admitió su culpabilidad. Este joven -que también se refiere a a una tercera persona llamada Iván como quien le propuso "este trabajo"- declaró que se implicó en el transporte a cambio de 10.000 euros. Él es quien identifica al abogado como la persona que esa noche en la nave "tocó" en la ventanilla del coche para que bajase y después entregó "una bolsa con dinero" a uno de los dos arousanos a los que también recuerda allí. "Ese chico me dio después el dinero a mí para dejarlo en el camión", añadió, contando que fue en esos momentos cuando el letrado abandonó la nave.

Mientras, los dos chóferes que trajeron el tráiler desde Bulgaria, Ilian A. y Iordan D., relataron que hicieron en Alemania y Madrid las entregas lícitas citadas por su jefe, y que condujeron hasta Galicia por la avería del vehículo -que arrastraban "desde Francia"- y para "cargar vino". "No sabía que llevábamos heroína", concretó uno. Y Vlado S., el mecánico, dijo que viajó a España por hacer un "favor" al dueño del camión por la avería y que ignoraba la operación ilícita. "En la cárcel me pidió perdón, me dijo que se metió en esto porque necesitaba dinero; yo no tengo antecedentes, ni multas de tráfico", resumió.