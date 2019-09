La estafa perfecta de una "supuesta" vecina de Vigo

Una estafa perfecta. La cometió una persona con la que contactó un pontevedrés a través de internet. Se presentó como una mujer de Vigo, dio a este hombre un nombre y un número de teléfono y siguió la relación telemática con él por WhatsApp. Usando de gancho una historia "rocambolesca", consiguió que éste empezase a enviarle dinero. En total, fueron 36.000 euros, según el denunciante. La Justicia no duda de que perdiese esa elevada cuantía, pero acuerda el archivo provisional del procedimiento porque, en resumen, la víctima entregó el dinero a la ligera sin hacer "ningún tipo de averiguación" sobre su interlocutora virtual. No tuvo ningún cuidado pese a que, recalca la sentencia, "cualquier persona con una inteligencia media sabe que en la red existen muchos engaños" y que basta con ver "películas o series" para conocer "lo irreal" de muchas relaciones que nacen en internet.

La clave de este sobreseimiento que acaba de confirmar la Audiencia Provincial de Pontevedra está en los requisitos que se exigen para aplicar el delito de estafa. Lo que dice el Código Penal es que debe haber un "engaño" que produzca "error" en la víctima. La maniobra defraudatoria tiene que tener "entidad" para "crear una apariencia de realidad" ante cualquier persona con "una mediana perspicacia e inteligencia". Y el "engaño" debe ser "bastante o suficiente".

"Descuido" del patrimonio

Los magistrados no aprecian ese engaño que exige la norma. Y sin él no hay delito. ¿El motivo? La sentencia, analizando el relato del hombre, cuenta que empezó a enviar dinero a esa supuesta viguesa sin comprobar si efectivamente su interlocutora era una mujer o que, como le decía, residía en la ciudad olívica. Y va más allá, ya que se detalla que esa "actitud de falta de previsión sobre su patrimonio" mostrada por el denunciante seguía ocurriendo un año después de denunciar los hechos. E incluso después de que la Guardia Civil le avisase de que no había "ninguna persona" que respondiese a las características de su contacto virtual. "Le explican que se trata de un fraude y, el recurrente, con total descuido hacia su patrimonio, manifiesta que sigue haciendo envíos de dinero", detalla la resolución.

Por un motivo similar a éste fue archivada en Barcelona, por ejemplo, una de las causas contra Albert Cavallé, el conocido como "estafador de mujeres". Y ello porque la víctima, que le entregó más de 2.000 euros, asumió mentiras "difícilmente creíbles": hubiese evitado el fraude con una "mínima diligencia".