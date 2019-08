Detenido en Madrid por grabar sus partes íntimas a 550 mujeres y subir los vídeos a webs porno

La Policía Nacional detuvo en Madrid a un hombre de 53 años de edad de origen colombiano acusado de grabar con una cámara del teléfono móvil escondida en una mochila las partes íntimas de más de 500 mujeres para, posteriormente, publicarlas en páginas webs pornográficas.

El arrestado, describe la Jefatura Superior de Policía, es "uno de los mayores depredadores de la intimidad" y grababa a las mujeres por debajo de sus faldas y vestidos, llegando a publicar 283 vídeos en portales que suman "millones de viralizaciones". Fueron identificadas 555 víctimas, algunas menores, de esta práctica denominada 'Up Skirting' (vídeos no autorizados por debajo de las faldas). El hombre actuaba de forma "compulsiva", a diario, y grabando a todas las mujeres que podía. De hecho, fue detenido in fraganti.

La investigación policial se inició cuando los agentes localizaron una web de vídeos de contenido sexual explícito y pornográfico con más de 20 millones de seguidores. Y vieron que un perfil de la página estaba publicando multitud de vídeos de Madrid. Junto a imágenes de cuerpo entero y partes íntimas, a veces también grababa los rostros de las víctimas. Los vídeos se hicieron en diferentes entornos como el Metro, el tren de Cercanías o supermercados de la capital.