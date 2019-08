El bebé de Lugo ingresado en la UCI con signos de maltrato será operado en Madrid

El bebé de dos meses ingresado en la UCI del Hospital Lucus Augusti de Lugo (HULA) con signo de malos tratos será trasladado a Madrid para someterlo a una operación de retina. Según informa el diario El Progreso, el pequeño será atendido en hospital de La Paz, centro de referencia en España para este tipo e cirugías en neonatos.

Según han relatado las fuentes consultadas, fue el viernes cuando una patrulla se desplazó al HULA, a donde habían acudido los padres y allí los servicios sanitarios comunicaron a la Policía Nacional que el bebé presentaba lesiones, por lo que se trasladaron los hechos al juzgado de guardia, el número 1 de Lugo, que dirige Pilar de Lara.

La jueza de Instrucción que lleva el caso, que dictó un auto de medidas urgentes de protección al menor para otorgar la tutela a la Xunta, dejó en libertad a los padres, aunque siguen investigados en el procedimiento. La magistrada entiende que no cabe la prisión preventiva al no haber riesgo de reiteración delictiva ya que no se pueden acercar al menor.

La Xunta de Galicia asumirá la "tutela urgente" del bebé de dos meses y buscará de forma urgente una familia de acogida para el bebé. Así lo ha manifestado el delegado de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, quien explicó que "el juzgado de guardia procedió a la detención de los padres por un posible caso de maltrato de un bebé de dos meses, que en este momento está en la UCI".

Una tonelada y media de basura

Tras dos jornadas de trabajo, los servicios municipales de limpieza han retirado una tonelada y media de residuos del interior de la vivienda en la que residían los padres y el bebé. Así lo ha explicado el concejal de Medio Ambiente de Lugo, Álvaro Santos, que este miércoles se ha desplazado a la calle Irmáns Carro para realizar un seguimiento del proceso de limpieza.

Las labores se iniciaron tras la indicación urgente del Juzgado del peligro existente para la salubridad pública y en relación a las condiciones higiénicas de la vivienda, "absolutamente deplorables".

En total, ha apuntado, se retiraron del piso una tonelada y media de residuos y durante la tarde ha iniciado las labores las empresas encargadas de la limpieza definitiva. Posteriormente, "se someterá al inmueble a un proceso de desinfección y desratización con el fin de garantizar con todos los recursos la salubridad y seguridad pública", ha explicado Santos. Está previsto que la limpieza concluya este miércoles.

A mayores, Álvaro Santos ha hecho un llamamiento a los vecinos de Lugo para que alerten a las autoridades en caso de sospecha de una situación semejante, dado que "es mejor una falsa alarma que llegar a un caso tan extremo".