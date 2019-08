"De una tan bárbara como ésta no se acuerda nadie". Ignacio Rodríguez observa impotente el cataclismo de enfrente. "A las dos de la mañana vino la policía dando porrazos pero me quedé allí dentro por mi padre, de 90 años" . Una noche para olvidar, "con las puertas y las ventanas cerradas, y poniendo en los quicios toallas mojadas" . Por la mañana a las 11 se apostó en el mirador. "Se me salieron las lágrimas al ver al hidroavión maniobrando para la primera descarga". Rodríguez se añusga por los pinos que se abrasan en grupo, pero homenajea a la otra flora, "especies que no existen en ningún otro lugar del mundo", y de la fauna, de "todos esos insectos que les dan vida y que también se los lleva el fuego" .