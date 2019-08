Sanción administrativa a dos usuarios de patinetes que iban en estado ebrio y drogados por Vigo

La Policía Local de Vigo entrega a la Fiscalía los atestados de los accidentes u otro tipo de incidentes viales con vehículos de movilidad personal implicados. Hasta el momento el fiscal de Seguridad Vial no ha visto encaje penal en ningún caso de la ciudad olívica. Como mucho, hubo multas administrativas. La mayoría de estos aparatos eran patinetes eléctricos.

En lo que va de año en la urbe hubo seis accidentes en los que se vieron involucrados usuarios de VMP. La mayoría fueron choques contra turismos y hubo uno, según fuentes policiales, contra un autobús urbano. "Nos avisaron también de algún atropello, pero no se pudo acreditar", añaden. El último de estos siniestros fue hace solo una semana. Una mujer, que circulaba con cascos conectados a su teléfono móvil y que dio positivo en alcohol, resultó herida al impactar con un vehículo. Hace unos días otro joven en patinete eléctrico dio positivo en drogas, por lo que también se cursó la preceptiva denuncia administrativa de cara a una sanción.

Fuentes municipales concretan que, a día de hoy, se impone multa "si infringen normas como los peatones: positivo en alcohol, en drogas, semáforos en rojo, etc." "Y se les advierte si el comportamiento no es correcto, como que un adulto lleve a un niño en el patinete", añaden. El Concello de Vigo no tiene ordenanza. "La DGT está elaborando un real decreto y se prevé elaborar esa ordenanza tras la aprobación de la citada norma", concluyen.