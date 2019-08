Declaran el niño y los padres por el caso de supuesto intento de rapto en un parque vigués

El Juzgado de Instrucción 7 de Vigo prosigue la investigación del caso del varón de 55 años detenido hace una semana por la Policía Local por supuestamente intentar llevarse a un menor que jugaba en un parque. El hombre, que negó que quisiese llevarse al niño, quedó libre, pero se le ha prohibido aproximarse o comunicarse con el pequeño. En el marco de las pesquisas abiertas para aclarar lo sucedido, ayer fueron citados para prestar declaración la presunta víctima y sus padres. Ya en septiembre comparecerán otros dos testigos.

El investigado alegó que solo quería enseñarle al niño unos juguetes.En su ordenador no se halló nada sospechoso. Como medida cautelar, la jueza acordó que, además de no comunicarse, no pueda aproximarse a menos de 100 metros del menor, su casa o su colegio.