Piden 14 años de internamiento al acusado de asfixiar a su mujer

El Ministerio Público solicita 14 años de internamiento psiquiátrico para el acusado José Alén Lorenzo, paciente de un trastorno psiquiátrico grave, de asesinar a su mujer Virginia Ferradás por asfixia en la localidad ourensana de O Carballiño a comienzos del año 2017.

El juicio arranca el próximo lunes en la Sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense y está previsto que se desarrolle a lo largo de toda la semana.

La Fiscalía tiene en cuenta la eximente completa de alteración psíquica para el acusado, que padece un grave trastorno psquiátrico que limita sus capacidades de comprensión y de actuación.

De hecho, según recoge el escrito del Ministerio Público, el cuadro psquiátrico que padece el presunto homicida fue el motivo por el cual él y su mujer --casados durante 35 años y sin hijos-- decidieron en 2015 dejar su residencia en Suiza e instalarse en O Carballiño.

Cinco meses antes de los hechos, el acusado fue ingresado en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) para un estudio de las alteraciones de conducta que presentaba. Según Fiscalía, permanecía encerrado en casa, no dormía y estaba "continuamente pegado" a su mujer, a quien "no dejaba ver la televisión" o "le quitaba los teléfonos".

El 18 de enero de 2017, el hombre fue trasladado de nuevo a urgencias del CHUO después de permanecer durante cinco horas en el tejado de la casa que compartía con su mujer, del que accedió a bajar tras la intermediación de su hermano.

Discusión

Once días más tarde, el matrimonio tuvo una discusión debido a que la mujer no dejaba al acusado las llaves para salir de casa. En el marco de la disputa, el hombre agarró por el cuello a su esposa y la asfixió. La familia dio la voz de aviso a la Guardia Civil alertados por que el matrimonio no se había presentado a una comida.

En torno a las 20,50 horas del 29 de enero, los agentes entraron en el domicilio a través de un balcón. Allí, encontraron el cuerpo de la fallecida en una habitación y en otro cuarto al presunto autor del crimen, que tuvo que ser reducido por los agentes ya que estaba autolesionándose con un cuchillo.

El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito de homicidio con agravante mixta de parentesco, aunque aplica la eximente completa por la situación del acusado, para el que pide una pena de 14 años de internamiento en un centro psiquiátrico dependiente de la Administración Penitenciaria.

Además, también solicita que indemnice a los padres de la fallecida con 60.000 euros para cada uno y otros 30.000 euros a su hermana.