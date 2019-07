Un jurado popular juzgará por asesinato al exnovio de Ana Enjamio en noviembre

Un tribunal del jurado juzgará en Vigo por asesinato al exnovio de la joven ingeniera Ana Enjamio en la segunda mitad del próximo mes de noviembre; un crimen machista que conmocionó Galicia en la Navidad de 2016. La Sección Quinta de la Audiencia Provincial determinará las fechas exactas en los próximos días e iniciará el proceso de selección del jurado popular una vez que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha desestimado los últimos recursos presentados por la defensa de César Adrio, el único procesado por el crimen.

El Alto Tribunal ha avalado también el registro en casa de sus progenitores al día siguiente del crimen, cuando Adrio -que todavía no estaba investigado oficialmente- intentó suicidarse, ya que los policías que acudieron a auxiliarle obtuvieron permiso de sus padres. La Fiscalía solicita 27 años de prisión y además del delito de asesinato le atribuye otro de acoso por el infierno que sufrió la joven de 25 años durante los seis meses anteriores a su muerte, pues su exnovio se negaba a admitir que la relación había terminado.

Ana Enjamio rompió con su novio de toda la vida cuando en 2015 empezó su relación con César Adrio en Vigo. La ingeniera de 25 años y natural de la localidad coruñesa de Boqueixón se enamoró de su jefe en la empresa de Porriño en la que empezó a trabajar quien, a su vez, dejó a su mujer y sus dos hijos menores para irse a vivir con ella.

La joven puso fin a la relación en julio de 2016. Aunque, según el relato de la Fiscalía, él no se lo tomó bien y no aceptó la decisión. Empezó a insistirle a menudo para que volviera con él y, al saber que había reiniciado una relación de amistad con su novio de siempre, llegó a confesar a algunos amigos que él había roto su familia por estar con ella y si no estaba con él tampoco iba estar con su novio anterior.

El infierno se desató, según el Ministerio Público, cuando a finales de julio de 2016 en un viaje de trabajo a Portugal, Adrio se hizo con el teléfono móvil de la víctima, que creyó que lo había perdido. Esa misma tarde el antiguo novio de Ana recibió una foto de ella y Adrio desnudos de cintura hacia arriba.

El plan de hostigamiento hacia la joven llevó al ingeniero a controlarla e instaló una aplicación en su móvil que le permitía conocer los contactos y enviarle mensajes y whatsapp ocultando su procedencia.

Hasta que el 16 de diciembre, en la cena navideña de la empresa y tras enviarle mensajes diciendo lo guapa que estaba, la persiguió por todo el comedor, aunque ella le pidió que la dejara en paz. La Fiscalía sostiene que Ana Enjamio dejó el local escoltada por tres amigas que la dejaron en el portal de su casa. No llegó a su piso, 28 puñaladas -doce de ellas en el corazón- acabaron con su vida en el portal.

El acusado, que prestó una primera declaración voluntaria en comisaría por el caso, intentó suicidarse al día siguiente. Desde el 21 de diciembre de 2016 está en prisión preventiva.