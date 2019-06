El padre de Soufian, a la madre del acusado: "No tiene culpa de lo que haya hecho su hijo"

Si bien el protagonismo de la jornada estaba en el juzgado de O Porriño, en los exteriores se vivieron también emotivos y dolorosos momentos para ambas familias. Sahid Mraha, el padre de Soufian, acudió a las dependencias judiciales para recuperar las pertenencias de su hijo, concretamente la documentación para iniciar los trámites de repatriación del cuerpo a Marruecos, su país de nacimiento.

Tras ser atendido por una funcionaria, el hombre, acompañado por un familiar, se dirigió a su vehículo cuando se cruzó con la familia del presunto autor de la muerte de su hijo, concretamente la madre, que también iba acompañada. El hombre mantuvo con ambos una conversación cordial y educada sobre lo sucedido en la madrugada del sábado. "Yo no tengo nada contra vosotros, la situación es difícil. Todos somos personas y nosotros no buscamos venganza. Él habrá matado a mi hijo pero yo no voy a tomar represalias contra la familia. Ustedes no tienen culpa de lo que haya podido hacer su hijo", le decía el padre del joven apuñalado a la madre del detenido, quien desde el vehículo salía en su defensa. "En Salceda hay mucha gente...Mi hijo es inocente", trataba de explicar.

La dureza del momento que vive la familia Mraha quedaba reflejada en las palabras del padre del joven minutos antes de abandonar las inmediaciones del juzgado. "No hay palabras para describir lo sucedido, pero tengo confianza en la justicia. Mi hijo era una persona buena, amable, trabajadora... Nadie puede decir que mi hijo era una persona mala. Por eso queremos justicia, porque la vida de un chico de 24 años no puede salir gratis. Confiamos en Dios y en la justicia", reiteraba Sahid Mraha, quien agradeció también el apoyo de todos los vecinos de Salceda y también miembros de su comunidad.

Precisamente decenas de personas se reunieron ayer ante las instalaciones del centro cultural islámico de Vigo, situado detrás del Hospital Vithas Fátima, donde tuvo lugar el velatorio de Soufian Mraha. El cuerpo del joven llegó a las instalaciones pasadas las 20.00 horas de la tarde. Familiares del finado recibieron el apoyo y consuelo de muchos vecinos así como de miembros de la corporación municipal viguesa, como el concejal Ángel Rivas.

También en el IES de Tui donde el joven Soufian estudió aguardó un minuto de silencio en homenaje a su exalumno.

Será dentro de dos o tres días cuando el cuerpo de Soufian sea repatriado a Marruecos para ser enterrado ante la falta de cementerios musulmán en Galicia. Precisamente, la familia, de origen humilde, solicitó colaboración y ayuda económica para costear el costoso traslado del cuerpo a su país de nacimiento, donde será enterrado.