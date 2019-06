La Guardia Civil mantiene abiertas todas las hipótesis sobre el accidente de tráfico de la AP-9 en el murieron tres jóvenes de Redondela el pasado 29 de mayo a su paso por el barrio de Teis, según acaba de informar el jefe del Sector de Tráfico en Galicia, el teniente coronel Javier Molano, en una comparecencia en la Comandancia de Pontevedra en la que ha estado acompañado por el capitán del subsector de Pontevedra y el responsable del atestado del siniestro.

Los dos supervivientes del accidente mortal -el conductor y el copiloto- siguen en tratamiento psicológico para hacer frente la trágico siniestro y ya han prestado declaración ante la Guardia Civil. El conductor en el hospital, dónde sigue ingresado, y el menor que ocupaba el otro asiento delantero en dependencias policiales. Sus declaraciones, así como las de varios testigos ajenos al accidente que circulaban detrás de ellos son importantes para esclarecer lo ocurrido, si bien no ha trascendido su contenido.

La investigación se centra en el estado del vehículo -por si algo falló o dejó de funcionar-, en el estado las propias infraestructuras viarias y en el factor humano -responsable del 90% de los siniestros- por si alguna pudo ser la causa principal o contribuir al agravamiento del accidente. El vehículo, un Peugeot 206 de 15 años de antigüedad, se salió de la vía por el margen izquierdo y chocó contra una bionda y uno de los pilares del viaducto antes de quedar volcado en la mediana.

Tres jóvenes muertos en un accidente en la AP-9 en Vigo // Agencia ATLAS

"Se investigan en profundidad todos los factores. Veremos si ha influido uno o varios. No descartamos nada salvo la presencia de alcohol y drogas en el conductor. Estaba en condiciones de realizar ambas diligencias y dio negativo. Se descarta la influencia de algún tóxico", indica Javier Molano. Tampoco se considera significativa la falta de experiencia del joven conductor, con carné desde hacía apenas dos meses. "Es un dato objetivo, pero no determina que haya podido influir en el accidente o a la hora de reaccionar antes esa salida de vía".

La recreación del siniestro en el escenario de la autopista donde ocurrió con técnicas y medios avanzados de la ERAT permitirá determinar la velocidad del vehículo en el que viajaban los cinco amigos de Redondela que acababan de finalizar Segundo de Bachillerato y preparaban la Selectividad.

"El siniestro y el estado del vehículo denota una gran violencia. La velocidad está presente, que sea excesiva o no está por determinar así como que sea la causa principal del accidente. Hay a priori los graves daños del coche que apuntan a una gran violencia por velocidad, la reconstrucción la concretará", apunta Molano, a la vez que resalta que la "conocer la velocidad que llevaban" es clave para este caso. El teniente coronel recuerda que los conductores noveles no tienen límite de velocidad, sino que se rigen por la velocidad de fijada al resto de los usuarios. En el punto concreto era de 100 kilómetros por hora.

Redondela se vuelca y arropa a las familias de las víctimas de la AP-9 // J. LORES

Los responsables de Tráfico apuntan que el tramo donde tuvo lugar el fatal accidente no es de riesgo ni un punto considerado peligroso. Desde 2006 y en un marco de 400 metros del lugar donde se produjo la mortal salida de vía sólo se ha registrado otro siniestro, un motorista que resultó herido grave, según expuso el capitán del Subsector de Tráfico de Pontevedra, Leovigildo Villar.

Accidentes de tráfico en Pontevedra: puntos negros



El estudio de la Guardia Civil de Tráfico en Pontevedra no ha registrado a 31 de mayo de este año más accidentes que en el mismo período del año anterior, pero si más graves con mayor número de fallecidos y de heridos graves.

El informe pone el foco de especial atención en vías convencionales, donde se producen los accidentes más graves. Así la carretera N-550 registra "puntos negros" en los kilómetros 110, 115 y 149. También la PO-552 de salida entre Vigo y Baiona, así como entre Tui y A Guarda.

Consejos

El teniente coronel Molano, al margen de este accidente, manifestó la necesidad de "cuidar" continuamente a los jóvenes y realizó algunas recomendaciones para que los adultos sigan ayudándoles a formarse en educación vial . "Un joven de 18 años tiene capacidad de conducir, pero no tiene experiencia. Los deben estar permanentemente educándolos desde el punto de vista vial. Los adultos pueden aconsejarles desde el punto de vista de la conducción, pero también con quien se suben en los vehículos. Nos preocupa porque hay bastantes conductores jóvenes que provocan accidente y a veces son ellos quienes fallecen, pero en otros casos son sus acompañantes. Ese factor juventud no preocupa y nos obliga a seguir cuidándolos. No debe hacer dejación de seguir educando. No tienen madurez vial para llevar el vehículo en cualquier condición. Hay que darles los mejores consejos para proteger su vida y la de los demás usuarios"