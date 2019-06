La Audiencia deja en libertad hasta que haya sentencia firme al hostelero vigués condenado por abusos

La Sección Quinta de la Audiencia con sede en Vigo ha acordado mantener en libertad a la espera de sentencia firme a Carlos V.I., el hostelero vigués a quien condenó recientemente a penas que suman 36 años de prisión por abusos sexuales a una veintena de menores en la ciudad. La Sala mantiene como medida cautelar la fianza de 30.000 euros que ya depositó para salir de prisión antes del juicio y no se la devolverá, como reclamaba la defensa. También se dejan sin efecto las medidas de protección establecidas en el caso de cinco jóvenes que, o bien no denunciaron, o por los que fue absuelto. Nada se dice de la devolución del pasaporte que había solicitado "Papuchi" para salir a trabajar al extranjero, por lo que en principio no podrá abandonar el territorio nacional.

La Fiscalía y padres de varios menores afectados habían reclamado su inmediato ingreso en prisión en la vista celebrada en la Sección Quinta el pasado lunes. Apenas 48 horas después la Sala ha hecho público su pronunciamiento a favor del hostelero. El auto, que acaba de ser notificado, incide en que el condenado "ya ha estado privado de libertad por esta causa, de manera provisional, durante un año. Tras su puesta en libertad, previo abono de la fianza impuesta, no ha dado muestras de querer sustraerse a la amenaza de una condena que pudiera derivarse tras el enjuiciamiento de la presente causa, ni siquiera con la anterioridad a su celebración. La constitución de la fianza para su puesta en libertad, y su actual mantenimiento viene siendo un dato más a valorar par no apreciar fundadamente aquel peligro".