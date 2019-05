Condenados a 16 años los dos asesinos del joven lanzado al embalse de A Esmorga

La Audiencia Provincial de Ourense impone 16 años de prisión por asesinato con alevosía a Óscar Estévez López y Eduardo López Fernández, los dos acusados del crimen de A Esmorga, tras la muerte violenta de Alexandru Walter Boghiu, de 22 años, en diciembre de 2014 al que lanzaron al canal de O Viñao (Boborás).

Los dos asesinos, condenados además a indemnizar a la madre, Constanta Paula Boghiu, con un total de 106.000 euros entre los dos, permanecen en libertad desde 2016 -Eduardo, desde marzo; Óscar, desde junio-, una medida ratificada por la jueza tras el veredicto de culpabilidad del jurado, por mayoría de 7 de 9 votos pese a la oposición de la Fiscalía y la acusación particular, .cuyos recursos están pendientes de resolver: solicitan el ingreso inmediato en prisión y alertan del riesgo de fuga.

Los hechos probados de la sentencia coinciden con el objeto de veredicto que analizó el tribunal popular: 28 puntos que apuntaban a 4 posibles interpretaciones: Un asesinato con implicación de ambos -tesis que se impuso-, un homicidio con dos autores, un homicidio solo a manos de Óscar o una fatalidad. La noche de fiesta que empezó en pubs de O Carballiño la madrugada del 19 al 20 de diciembre de 2014, degeneró en violencia en la casa de Eduardo, en Cameixa (Boborás), y finalizó con un crimen en el canal de O Viñao, al que Alexandru fue arrojado cuando todavía estaba vivo. Los dos son coautores, ambos lo planearon. La víctima estaba "desvalida" tras la paliza previa que sufrió y por la superioridad numérica y física de los dos encausados. Indefensa en un paraje "apartado". Eso explica la alevosía.

Pese a que los dos son coautores y planearon el crimen, fue Óscar quien agredió a la víctima en la casa y de nuevo en las proximidades del río, y fue también quien lo arrojó al cauce, desde una altura de más de 4 metros. Actuó "con la anuencia de Eduardo".

Las defensas de Óscar Estévez López y Eduardo López Fernández recurrirán la condena ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La resolución, por lo tanto, no será firme y podría tardar años en adquirir carácter definitivo siempre que no sea revocada, pues la intención de los abogados es agotar las vías y llegar al Supremo si es preciso. En una causa sin presos -siempre que la libertad se mantenga- la tramitación no es urgente y podrían pasar años antes de que recaiga la última resolución.

Las defensas ya han respondido al escrito de la fiscal, Rosa Tallón, que pide el ingreso en prisión de ambos por un riesgo de fuga incrementado con el veredicto de culpabilidad. Tienen plazo para contestar también a la acusación particular, que recuerda que Óscar tenía el coche "lleno de ropa" para escapar, cuando fue detenido, y advierte del peligro de que ahora lo hagan: "¿Qué justicia existiría para Álex si sus asesinos no cumplen condena?".