Porriño arropa a los "zamoranos", víctimas de un "atentado contra la convivencia"

Porriño, encabezado por su alcaldesa Eva García de la Torre y los ediles de la corporación local, salieron ayer a la calle para expresar su rechazo y preocupación por el tiroteo ocurrido el pasado fin de semana durante la pedida de mano organizada por los "zamoranos" a manos presuntamente del clan de los "Morones".

García de la Torre incidió en que no se está produciendo un enfrentamiento entre familias gitanas, sino que "hay un grupo que agrede a otro porque éste no se somete a los caprichos y exigencias de ese grupo mafioso".

La alcaldesa insisitño en que los gitanos zamoranos llevan viviendo en O Porriño desde hace más de 50 años, que están "perfectamente integrados" y que conviven y trabajan "pacíficamente".

Asimismo, la primera edil del municipio pontevedrés rechazó que lo ocurrido se pueda atribuir a "ninguna ley gitana no escrita", porque "hay un estado de derecho que funciona para todos, y no puede ser que haya alguien que se crea impune, y vaya a cara descubierta amedrentando y haciendo esta barbaridad, que pudo haber causado una masacre en una fiesta privada", afirma.

En la misma línea se pronunció un portavoz de las familias "zamoranas". "No somos clanes, somos familias que llevamos muchos años viviendo en O Porriño, y todo el mundo nos conoce", aseguró, al tiempo que agradeció el apoyo de los grupos políticos y de los vecinos de esta localidad.