La familia del conductor desaparecido en Rande mantiene una mínima esperanza

El pontevedrés Alejandro C.L., de 49 años, desapareció en la madrugada del domingo en el puente de Rande, donde su coche fue encontrado con el motor encendido en la autopista. La principal hipótesis que baraja la Guardia Civil, y la causa más probable que trata de asimilar la familia, es que se precipitó a la ría. Pero nadie da crédito y, sobre todo, nadie se explica el por qué. De ahí que en la familia aún quede una mínima esperanza; algo a lo que aferrarse mientras pasan los días, al menos hasta que se encuentre su cuerpo, si es que finalmente decidió saltar desde el puente a la ría de Vigo.

"Felizmente casado", tal y como aseguran todos, padre de un joven de 17 años y trabajador infatigable, fue desde niño un amante del deporte que cosechó importantes triunfos con el taekwondo y que se convirtió en maestro de esta disciplina, como lo fue su padre y lo es su hermano Víctor.

"Estamos todos destrozados, y sobre todo lo están nuestra madre, su mujer y su hijo, que además es su compañero inseparable y otro gran deportista; un crío que saca buenas notas y que ahora se pregunta qué ha pasado por la cabeza de su padre", añade el laureado profesor de taekwondo boirense.

"Me resisto a creerlo, pero si se tiró necesitamos saber las razones, ya que no tiene problemas económicos ni familiares, no está metido en ningún lío, el gimnasio funciona y tiene muchos planes de futuro; incluso ha programado ya el campamento de verano, que todos los años es un éxito y reúne a unos 150 niños", indica Víctor.

¿Qué sucedió cuando se detuvo sobre la ría? Curiosamente paró en un punto ciego donde no graban las cámaras de seguridad. En una de ellas se aprecia como llega el vehículo conducido por Alejandro, que está solo. En el interior del turismo había algo de sangre, no mucha. Eso es todo lo que se sabe a ciencia cierta. "No sabemos si decidió saltar al vacío y acabar con su vida, pero no podemos creérnoslo", lamenta, visiblemente emocionado, su hermano Víctor. "Si realmente se quitó la vida, ¿cómo es que no pudimos ver que algo así podía pasar?", se pregunta.