Muere un surfista en una playa de A Coruña

Playa del Dique, en Porto do Son (A Coruña). // Google Maps

Un surfista ha perdido la vida en la playa del Dique en Porto do Son (A Coruña), según ha informado el 112 en un breve comunicado, por ahora, a través de redes sociales.



Emergencias avisó, además de a los servicios sanitarios de urgencia, a Salvamento marítimo, a Guardacostas Galicia, a la Guardia Civil y a la Protección Civil de Porto do Son, pero, a pesar de los esfuerzos, no han podido salvarle la vida a esta persona.