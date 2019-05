La Audiencia absuelve al acusado de secuestrar a la mujer de un narco y a su asistenta

El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha emitido sentencia en el caso del secuestro de la mujer y la asistenta del narco José Ramón Dorgambide "Panadero", por la que absuelve al único acusado de delito de detención ilegal en concurso con robo con intimidación. La decisión se basa en que no ha podido probarse que el hombre sometido a juicio fuese el autor de los hechos denunciados, ya que las mujeres no lo reconocieron y dijeron que no recordaban nada de los hechos.

La única prueba por la que la Fiscalía mantuvo la acusación contra M.S.M. fue por un rastro de sangre del acusado que apareció en la nave donde supuestamente estuvieron retenidas las víctimas. Sin embargo, al declarar las mujeres que no reconocían a los acusados, y que tampoco sabían donde estaba la nave a la que fueron conducidas desde su domicilio por unos individuos que llevaban la cabeza tapada por un pasamontañas que les impedía totalmente la visión, no se pudo probar que ellas hubieran estado detenidas ilegalmente en las instalaciones en las que apareció la sangre del acusado.