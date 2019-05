El Juzgado de lo Penal 2 de Vigo absolvió a un hombre acusado de amenazas a su padre. El Ministerio Fiscal pedía una pena de 20 meses de prisión así como la prohibición a acercarse a él en dos años, si bien la jueza considera que "no quedó acreditado" que el hombre, con antecedentes, amenazase a su padre. En el juicio, el acusado no compareció mientras que la víctima y su hermana se acogieron a su derecho de no declarar.