La madre del joven asesinado en Ourense: "¿Qué justicia es ésta que deja libre a los culpables?"

La libertad provisional otorgada por la Audiencia de Ourense hasta que haya sentencia firme a los dos autores del asesinato de un joven de 22 años arrojado vivo al embalse de A Esmorga, pese a que un jurado popular los declaró culpables el martes, ya tiene respuesta: Fiscalía y familia de la víctima han recurrido la decisión por el riesgo de fuga ante la pena -17 años- que afrontan.

La más dolida es la madre de la víctima, Constanta Paula Boghiu, que teme encontrárselos por la calle. "Estamos todos muy consternados. Yo estoy muy dolida y muy decepcionada, con la alegría que tuve el día del veredicto, y la zasca que recibimos ayer,. A mi me cortaron las alas, me van a destrozar la vida, van a terminar conmigo. No hay quien aguante esto. Estamos muy afectados. Nadie se esperaba que quedaran en libertad tras ser declarados culpables. Confiaba mucho en la justicia, ¿pero qué justicia es ésta? Si el jurado los declaró culpables a los dos, voy a tener verlos por la calle como si se estuviesen riendo en mi cara. Prefiero no salir de casa para no verlos más. No me entra en la cabeza. No lo entiendo, ¿cómo pueden estar fuera?", se pregunta.

La Fiscalía recurrió ayer mismo el auto que mantiene en libertad a los dos culpables del asesinato: "No les causaría ningún problema desaparecer y comenzar una vida nueva" . Tras dos semanas de juicio y dos jornadas de deliberación, el jurado determinó el pasado martes que la muerte de Alexandre Boghiu, de 22 años, ocurrida en diciembre de 2014, fue un asesinato con alevosía cometido por Eduardo L.F. y Óscar F.L. Ambos siguen libres a la espera de que la sentencia sea firme.