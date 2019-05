"Papuchi" animaba a los destinatarios de sus fotos para que "no se rajaran" y le correspondiesen con fotos de ellos desnudos. No los intimidaba ni empleaba violencia, pero si no lo hacían usaba términos vejatorios. Tenía su propio código y así les invitaba a realizar un "Vladimir" que, según la sentencia, "consistía en que el menor se masturbara y se fuera a dormir", o también jugaba al "taxi" que era tocarle los genitales a otro por sorpresa.