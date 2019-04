Una mujer afronta 15 meses de prisión por robos de dinero y teléfonos en cuatro colegios de Vigo

Quince meses de prisión por un delito de hurto con la concurrencia de la circunstancia agravante de reincidencia. Es la pena que pide la Fiscalía para B.C.B., una mujer que ayer se sentó en el banquillo del Juzgado de lo Penal 3 de Vigo acusada de robar, junto a un compinche que no pudo ser localizado, en cuatro centros educativos de la ciudad olívica. Las víctimas fueron profesores de tres colegios y varios alumnos menores de edad de un instituto. La pareja sustraía, del interior de bolsos y mochilas, teléfonos móviles, dinero y documentación como tarjetas de Vitrasa o DNI's.

Los hechos fueron el 7 y 8 de abril de 2015. La acusada, que está en prisión, negó la autoría de los robos en una declaración en la que cayó en contradicciones. Afirma que fue con un conocido a algún colegio, pero lo culpa a él de los hurtos. "No me explico porque [el otro presunto ladrón] no está aquí; me tengo que comer yo el marrón de él", dijo. Sobre la descripción de una testigo de que la ladrona era morena, dijo que ella es "rubia".

Frente a su testimonio, dos policías la identificaron como la mujer a la que detuvieron en uno de los colegios cuando la pareja regresó días después allí. En la vista también declararon profesores y estudiantes.