Evitar el uso de narcolanchas para el tráfico de personas

El Fondo de Bienes Decomisados no siempre acepta todos los bienes decomisados. Existen adjudicaciones con acuerdo do no integración por resultar imposible o no rentable aceptarlos, bien pro ser desconocido su paradero o con cargas como hipotecas o a nombre de terceras personas no condenadas. Otros bienes se abandonan si deterioro es grande, o por los elevados gastos de conservación.

Uno de los casos cuya enajenación no resulta procedente son las planeadoras semirrígidas, que de no ser adjudicadas a las fuerzas de seguridad, no se subastan para evitar que vuelvan al mercado ilegal. No solo al de tráfico de drogas, sino al de tráfico de personas.

El Fondo distribuyó en el último año 33 millones de euros, de los que 10 fueron el control de la oferta de drogas, repartidos entres fuerzas antidroga, Instituciones Penitenciarias, defensa y CITCO. La Agencia Tributaria recibió 1,7 millones y las comunidades autónomas y ayuntamientos más de 15 millones.