El acusado del crimen de Laura Luelmo pide su libertad al no haberse grabado su confesión

Bernardo Montoya, en prisión preventiva por la muerte de la joven Laura Luelmo en El Campillo (Huelva) el pasado mes de diciembre, va a pedir su libertad tras conocer que el juzgado no cuenta con el audio de la declaración inculpatoria de su cliente, según informó ayer su abogado Miguel Rivera.

La falta de conexión del cable de audio al equipo informático impidió que se grabara esa primera declaración que Montoya realizó ante el Juzgado de Instrucción 1 de Valverde del Camino en la que reconoció haber sido el autor de la muerte de la chica.

La Fiscalía asegura que no debe suponer un problema porque pese a no contar con el audio se tiene la transcripción de la misma por la secretaria judicial, que tiene la misma validez, pero Rivera, sostiene que desde que es posible contar con la testifical en soporte informático de audio y vídeo "las transcripciones no son válidas".

Montoya ha cambiado ahora su declaración y culpa a una exnovia presa del crimen.