Un joven acusado de abusos sexuales a una menor niega los hechos y dice que solo tenían un "tonteo"

Un vecino de Arteixo (A Coruña) acusado de abusos sexuales a una menor ha negado los hechos, rechazando que hubiesen mantenido relaciones sexuales cuando él tenía 26 años y ella 13 años, en el juicio que ha comenzado este miércoles en la Audiencia Provincial de A Coruña.

En su escrito de calificación, la Fiscalía, que pide para él once años de cárcel, señala que, entre mediados de enero de 2017 y el 14 de agosto de ese mismo año, el procesado mantuvo, presuntamente, "relaciones sexuales" con la menor.

Los hechos, sostiene, habrían ocurrido en el domicilio del procesado, en Arteixo (A Coruña). "Salvo en una ocasión, en la segunda quincena de enero de 2017, en la que tuvieron la relación sexual en el vehículo del procesado".

El Ministerio Público subraya el hecho de que la víctima fuese menor de edad en el momento de los hechos, "circunstancia que condicionaba el consentimiento prestado por la menor y que era aprovechada por el procesado". "RELACIÓN DE AMISTAD"

En la primera sesión del juicio, el acusado ha explicado que conoció a la menor en un bar en diciembre, pero que no quedaron hasta febrero de 2017. Negó también que la chica hubiese estado en su domicilio, aunque admitió que habían entrado en alguna ocasión, según su relato, para coger al perro y llevarlo a pasear.

"Sí hubo una relación sentimental, pero sin abusos", ha expuesto en un momento de su declaración para luego precisar, tanto a preguntas de Fiscalía y acusación particular como su defensa, que tenía una "relación de amistad" con la menor. "Un tonteo", ha resumido.

Pese a ello, ha admitido la existencia de "abrazos" entre ambos. "Y darle la mano", ha explicado a preguntas del Ministerio Público ante el que ha negado, como ha hecho en toda su declaración, que hubiese mantenido relaciones sexuales con la menor.

Mientras, ha justificado que le hiciese 19 llamadas en un solo día, según ha expuesto la acusación particular, porque estaba "preocupado" por ella. "Se había ido a Colombia de vacaciones", ha explicado para argumentar que empezó a preocuparse cuando después de una semana no había vuelto. NIEGA AMENAZAS

También ha negado que la hubiese amenazado o que le exigiese dinero. "Me dio una vez 30 euros para echar gasolina porque yo no tenía, pero se los devolví", ha dicho. "Hombre claro", ha respondido a su abogado cuando le preguntó si creía que le denunciaron porque la madre de la denunciante "cogió robando" a la menor, ha dicho el letrado en su pregunta.

Por otra parte, el acusado ha asegurado que familiares de la menor le agredieron y que fue entonces cuando se enteró de que le acusaban de "abusar de la niña", ha dicho sobre el relato que dijo haber escuchado del padre de ésta en una llamada a la Policía.

La declaración de la menor se ha producido a puerta cerrada en la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña, donde está previsto que prosiga este jueves. En declaraciones a los periodistas, la defensa del acusado ha avanzado que solicita la absolución y ha vinculado con una "invención" la denuncia contra su cliente.