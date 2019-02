La acusada de contratar a tres hombres para matar a su marido dice que quería "asustarlo"

María Josefa A.R., acusada de contratar a tres hombres para matar a su marido invidente alegó ayer en el juicio celebrado en la Audiencia de A Coruña que solo quería "darle un susto" para que le "dejase de pegar", pues aseguró que la maltrataba a ella y a su familia. "Solo se habló de asustar. Yo no quería matarlo, solo amedrentarlo para que me dejara de maltratar"sostuvo. La Fiscalía solicita par ala mujer penas que suman 14 años de prisión por un delito de asesinato en grado de tentativa y otro de denuncia falsa. Con ella comparten banquillos los tres supuestos sicarios que debían perpetrar el crimen, que afrontan 12 años de cárcel y quienes por "causas que se desconocen", según el fiscal, no llegaron a perpetrar el crimen.

Los tres acusados, dos de ellos hermanos, negaron su participación en los hechos. Uno reconoció que mantuvo una relación sentimental con la mujer: "Me dijo que quería darle un susto a su marido pero yo me negué". Una tesis que también mantuvo su hermano, que aseguró que unos 800 euros que recibió de ella eran porque le ayudaba a cambio de mantener conversaciones telefónicas para "escucharla y animarla".

La mujer, por su parte, reconoció que hizo dos entregas, de 3.000 y 7.000 euros, a una persona para que le "diese un susto" a su marido. También admitió que, tal y como sostiene el Fiscal, en una ocasión le puso unas gotas en el café de su marido para adormecerlo y después trasladarlo al lugar donde había quedado con los presuntos sicarios. La mujer ha acusado a sus compañeros de banquillo de "extorsión", pues la amenazaban y le exigían dinero a cambio de no contar lo ocurrido. Llegó a entregar unos 45.000 euros.