El TSXG confirma la condena al vecino de Vigo que violó a su pareja tras acusarla de ser infiel

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso interpuesto por Oswaldo O.G. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra que lo condenó a 9 años y dos meses de cárcel por agredir sexualmente y golpear a su pareja en el domicilio de Vigo que compartían. Un ataque que este hombre supuestamente llevó a cabo porque creía que su pareja le había sido infiel con su jefe.

La Sala de lo Civil y Penal rechaza que el fallo de instancia carezca de motivación, como alegaba el procesado. Los jueces resaltan que la Audiencia "explicita las concretas razones" por las que llega a la convicción sobre los hechos delictivos y culpabilidad del acusado. "Pese a lo argumentado en el recurso de apelación, la sentencia expone detalladamente por qué el testimonio de la víctima goza de verosimilitud", subrayan. La afectada, según el TSXG, mantuvo la misma versión y su testimonio es "persistente, detallado, razonable, lógico y sincero". Y ello pese a las circunstancias. "No debemos perder de vista que la víctima llevaba 24 horas sin dormir y casi sin comer, sometida a actos violentos, insultos y recriminaciones [...]", indica la sala para negar que en su primera declaración ante una policía nacional hubiese contradicciones, sino al contrario una situación "de agotamiento y nerviosismo".

La resolución confirma íntegramente el fallo de la Audiencia de Pontevedra que impone al procesado por el delito de agresión sexual seis años y ocho meses de cárcel, así como cinco años de libertad vigilada; a los que hay que sumar dos años por el de lesiones y, por el maltrato, seis meses. En total 9 años y dos meses de cárcel.

El acusado, nacido en Cuba y de 53 años, vigiló a su pareja en su lugar de trabajo en Pontevedra. Cuando la mujer salió a comer con sus compañeros en la empresa en la que trabajaba, discutió con ella propinándole golpes en los brazos con los dedos y reprochándole que fuera a comer con su jefe, dado que ya le había dicho que no podía "ir a comer con nadie" de la empresa. Ese mismo día, discutieron y la golpeó en varias ocasiones, diciéndole que "la iba a matar y que no salía viva de la habitación", según el fallo. Luego la obligó a mantener relaciones sexuales.

Durante el juicio la mujer relató el miedo que pasó: "Estaba fuera de sí, no había manera de hacerle entrar en razón". Asegura que recibió golpes en la cabeza y en las manos, así como patadas. Ella, que por temor había escondido los cuchillos, asegura que la amenazó con matarla y que Oswaldo se acercó a ella con una mano oculta en la espalda. "Yo pensé que tenía un cuchillo, y le supliqué que no me matase, pero cuando sacó la mano no había nada", relató, "pensé que no iba a llegar al día siguiente".