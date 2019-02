El temporal causa un centenar de incidentes en toda Galicia

La meteorología adversa ha causado en las últimas 12 horas, entre las 18.00 horas de ayer y las 06.00 horas de hoy, alrededor de un centenar de incidentes en Galicia, según ha informado el 112 Galicia. La caída de árboles y ramas en las carreteras sigue siendo la tipología más repetida (40), seguida de los 14 incidentes gestionados por nieve y los 11 incidentes por objetos caídos en las vías.

Por provincias, la de A Coruña es la más afectada con 46 incidentes, seguida de Pontevedra con 29, Lugo con 14, Ourense. En la provincia de A Coruña, el Ayuntamiento de Oleiros, en el período de tiempo indicado, fue uno de los más afectados, con un total de 6 incidentes. También los ayuntamientos de Lalín (4 incidentes), Vigo y Ponteareas (con 3 incidentes cada uno de ellos) y el de Rodeiro (con 2 incidentes), en la provincia de Pontevedra. En la provincia de Lugo, el de Foz y Sarria, con dos incidentes cada uno de ellos registrados y, por último, en la provincia de Ourense, los ayuntamientos de A Pobra de Trives y de O Carballiño, también con 2 incidentes registrados cada uno de ellos.

Por otra parte, en el ayuntamiento de Carballeda de Valdeorras (Ourense), la carretera que une las aldeas de Casoio, Río Dolas, Soutadoiro y Ricosende ha tenido que ser cortada a causa de la nieve. Las cuatro aldeas quedaron incomunicadas. En el ayuntamiento ourensano de Chandrexa de Queixa, dos jóvenes que viajaban en un vehículo sin cadenas quedaron atrapados por la nieve, en la carretera O-0602, en Cadeliña. Tras alertar al 112 Galicia y gracias al envío de las coordenadas por Whatsapp, pudieron ser localizados con rapidez por los servicios de emergencia de la zona.

Finalmente, en el municipio pontevedrés de Gondomar, un particular llamó al 112 Galicia para avisar de que el pueblo de A Fraga estaba sin alumbrado público. Asimismo, en el de Vigo, en Cabral, también un particular indicó al 112 que en el Camino de las Fontiñas de Arriba no había iluminación.