Denuncian el abandono de un perro "con un disparo en la cara" en Galicia

El can perderá el ojo tras el disparo. // @LiberaONG

La asociación animalista Libera y la Fundación Franz Weber han descubierto, a través de las redes sociales, un vídeo de un perro "con un disparo en la cara y abandonado" en el Monte Enxa, en el municipio coruñés de Porto do Son.



Según confirman ambas organizaciones, el can ya ha sido rescatado y tratado por una protectora local. No obstante, alertan de que, a la espera de futuras valoraciones que puedan realizar los veterinarios, perderá un ojo dada la gravedad de la herida de bala.





Le pegaron un tiro en la cara y la dejaron en el monte????Ocurrió el viernes en #PortodoSon y debe ser otro "caso aislado" de los cazadores...



?? Firma la petición https://t.co/qx4LVESFpL

?? Apoya la campaña https://t.co/X3NkvzeBVY pic.twitter.com/MuQ8xpDiSZ — Asociación Libera! (@LiberaONG) 29 de diciembre de 2018

Los animalistas señalan que estos casos son. A modo de ejemplo, han recordadoAsí las cosas, Fundación Franz Weber y Libera subrayan que la petición para reformar la Ley de Caza de Galicia de 2013 ysupera ya las 144.000 firmas, lo que "evidencia que existe un amplísimo número de personas que rechazan que los canes sean empleados como armas cinegéticas".En este sentido, los animalistas critican que el lobby procaza "evita" que sus perros tengan "los mismos derechos de protección que cualquier animal considerado de compañía", ya que son "conscientes de que pocas veces se cumplen estos requisitos básicos, como el no uso de collares de descargas eléctricas para adiestrarlos o no venderlos de forma irregular".Así las cosas, ambos colectivos aseguran que, tal y como señalan diferentes estudios sobre modalidades como la caza en madriguera, autorizable en Galicia, o los campeonatos de caza de zorro" que están, según censuran, "subvencionados por parte de la Xunta en los últimos tiempos".