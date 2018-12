Tres jóvenes roban una lancha en A Coruña para ir de copas y causan un despliegue en la ría

La Policía Nacional movilizó en la madrugada de ayer a bomberos y Salvamento Marítimo ante la alerta de un posible hundimiento de una barca con tres jóvenes a bordo en la ría de O Burgo de A Coruña. Otra persona, conocida de los chicos, relató que estos robaron una embarcación en As Xubias y se adentraron en el mar para ir a Santa Cristina. El amigo los siguió con la vista desde tierra hasta que, de repente, los perdió y temió por su integridad física. Tecleó el 091 y los agentes pusieron en marcha el dispositivo completo de búsqueda y rescate en el mar.

Los efectivos dispusieron de tres vehículos por tierra, que recorrieron la zona, y la lancha, que rastreó el área entre ambas localidades sin encontrar nada. También Salvamento Marítimo empleó una embarcación para la búsqueda y movilizó el helicóptero, que finalmente fue avisado de que no era necesario.

La primera llamada llegó desde la Policía antes de las tres y media de la madrugada y media hora después, con el despliegue en marcha, este se canceló. La razón: los chicos estaban sanos y salvos en un local de copas de Santa Cristina. Y es que mientras los servicios de emergencias buscaban la barca y sus ocupantes, el amigo que los movilizó intentaba contactar con ellos vía telefónica, llegando a hablar con la madre de uno. Tras varias pruebas, por fin, uno de los chicos cogió el teléfono y le explicó que habían llegado hasta la zona de ocio nocturno, donde aún estaban.

Pese al coste del dispositivo, fuentes policiales explican que no es probable que los jóvenes tengan que abonarlo ya que la emergencia, cuando se decretó, era real. La factura se suele pasar, añaden, a las personas que no asumen normativas o alertas previamente establecidas. Lo que sí se les achacará es la sustracción de la barca, que estaba atracada en As Xubias.