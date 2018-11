El perro guía de un invidente resultó herido ayer en A Estrada al ser alcanzado por la parte posterior de un camión articulado. Un alertante avisó al 112 de que una persona ciega, que finalmente resultó ilesa, había sido golpeada por un camión y que, tras el suceso, el vehículo no se había detenido sino que había continuado la marcha. El camión fue localizado y todo apunta a que el conductor no se escapó, sino que no se percató de que había alcanzado con el vehículo al can.