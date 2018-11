Un vigués que afronta 6 años por acuchillar a otro dice que se defendió

Un hombre, JM.J.S., acusado de propinar siete cuchilladas a un compañero de piso, JJ.F.P., que sufrió graves lesiones y para quien el fiscal y la acusación particular solicitan 6 años de prisión y 35.000 euros de indemnización, manifestó ayer durante el juicio celebrado en la Sección Quinta de la Audiencia con sede en Vigo que actuó en defensa propia al ser agredido cuando intentaba evitar un posible episodio de malos tratos.

"Yo fui el primero en auxiliarle y le taponé la herida. Pedí que avisaran a la ambulancia y reconocí lo que hice en cuanto llegó la Policía", aseveró el acusado, quien explicó que su compañero, experto en artes marciales y exportero de discoteca, la había agredido en varias ocasiones anteriores "por eso llevaba detrás la navaja, por si tenía que defenderme, y eso hice en cuanto me agarró del cuello y trató de estrangularme".

La versión de la víctima es distinta. "Estarás contento. Me has apuñalado delante de mi hija", le dijo el herido tumbado ya en el suelo. Y es que la hija menor de la víctima llegó a casa justo entonces. Asegura que no hubo discusión alguna con su pareja y que su compañero de piso le atacó sin más.

"Se abalanzó sobre mí y le empujé. Volvió y entonces le agarré del cuello para reducirle, pues soy experto en artes marciales. No vi el arma. Noté que me dolía el pie y no fui consciente de que con la mano izquierda sacó la navaja. Me asestó siete cuchilladas. En un primer momento ni me auxilió. Fui yo quien apretó la herida", sostuvo ante el tribunal.

En la vivienda, además de los dos hombres y sus respectivas parejas, que eran a su vez madre e hija, se encontraba también un técnico de telefonía que instalaba la wifi en el salón de la vivienda. Aseguró que fue el primero en llegar al pasillo donde tuvo lugar la agresión: "El joven taponaba la herida y me pidió que avisara a la ambulancia. Los dos estaban serenos en el suelo y en silencio".

Cuando la fiscal le preguntó si había oído una discusión previa, el técnico replicó: "trabajo en muchas casas y oigo muchas cosas", aunque no supo decir si eran un hombre y una mujer quienes discutían. Sí que oyó un golpe y gritos, por lo que salió al pasillo -no había puertas en la vivienda que estaba en rehabilitación, sino cortinas-, donde vio a los dos hombres.

La entonces pareja de la víctima, de la que él dijo que ni siquiera le acompañó al hospital, refrendó en la sala la versión del acusado. Aseguró que tenía discusiones diarias con el que entonces era su pareja y que el día de los hechos discutían por dinero. Aseguró que le había denunciado por malos tratos y que el agresor, que tenía el cuello rojo tras la agresión, pidió perdón. Un testimonio que la defensa tomó con cautela porque, según indicó el letrado, la mujer es actualmente la compañera sentimental del acusado. También pidió las atenuantes de toxicomanía y confesión.

La víctima, que sufre una importante cojera, todavía sigue pendiente de varias intervenciones y hasta dentro de un año no se conocerá el alcance de las secuelas.