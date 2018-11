Un vigués perdona 17.600 euros a su agresor: "Aunque no recuerdo nada, lo pasado pasado está"

La Sección Quinta de la Audiencia con sede en Vigo celebró ayer un curioso caso de lesiones en el que acusado y víctima coincidieron en declarar que eran amigos y que no recuerdan nada de lo ocurrido la madrugada del 6 de marzo de 2015, en la que la víctima recibió un golpe por detrás sobre las 5.30 horas y cayó semiinconsciente al suelo sufriendo graves lesiones en la cara que conllevan importantes secuelas. Tantas que la fiscal, además de los 5 años y medio de prisión que solicitaba inicialmente para David G.B., reclamaba también 17.600 euros como indemnización para la víctima.

"No recuerdo nada. Desde las 12 de la noche o así, no recuerdo nada". Así de contundente se mostró el acusado, que recordó encontrarse con la víctima, ni que su pareja hubiera acudido a casa de éste. Solo recuerda que llamó a una amiga y fue de copas con ella. "A conciencia no le pegué por detrás. El me dijo que fui yo, me extrañó y le pedí disculpas en el caso de que hubiera sido yo" .

El herido aseguró que tampoco recordaba nada de aquella noche. "Solo recuerdo a los médicos cosiéndome la cara". Ante las declaraciones que él mismo realizó durante la instrucción, como que había bajado a comprar tabaco acompañado por la novia de David y que éste le agredió por detrás, reiteró que no recordaba nada. "Fue hace cuatro años". Se negó a ser indemnizado porque "aunque no recuerdo nada lo pasado pasado está."

La novia del herido, que estaba en casa esperando a que los dos subieran con el tabaco, se escudó en que "yo no vi nada" y tras mostrarse también amnésica y evasiva, la presidenta la Sala le recordó que estaba bajo juramento. Entonces relató que David fue a hablar con ella y su novio tras los hechos para llegar a un acuerdo económico según el cual se haría cargo de todos los gastos médicos. Les dio 40 euros para un taxi pero no sabe si el acuerdo se materializó o no.

La única testigo que presenció la agresión, la novia de David, se acogió ya en instrucción a su derecho a no declarar y ayer ni compareció al juicio. Sí lo hicieron los policías locales que acudieron en auxilio del herido y a los que visiblemente nerviosa relató que había sido David, su novio, y que le tenía miedo. Les facilitó los datos e incluso los llevó a su domicilio, si bien no les dejó entrar.

La fiscal mantuvo su petición de 5,5 años de prisión por el delito de lesiones.